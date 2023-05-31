أسعار الذهب اليوم في السعودية 31 مايو 2023.. تراجع طفيف

شهدت أسعار الذهب تراجعا محدودا خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية. ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما استقر سعر الذهب العالمي ، كما تكبد المعدن الأصفر 1.5 % خسارة شهرية . وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 236.32 ريال (63.02 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 206.79 ريال (55.14 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 177.24 ريال (47.27 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,350 ريال (1,960 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 236,322 ريال ( 63,019 دولار).

سعر كيلو الذهب

وشهدت أسعار الذهب استقرارا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء فى الوقت الذى يتجه فيه المعدن الأصفر إلى إنهاء شهر مايو على تراجع إذ دعم التقدم في خطوات إبرام اتفاق سقف الدين الأمريكي والتوقعات بأن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة موقف الدولار وقلل من جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن، بحسب وكالة رويترز.

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1959.64 دولار للأوقية (الأونصة).

ولم تشهد أسعار الذهب فى العقود الآجلة الأمريكية تغيرا يذكر لتستقر عند 1959.30 دولار.

وهبطت أسعار الذهب العالمية 1.5 % حتى الآن هذا الشهر.