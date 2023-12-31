أسعار الذهب اليوم في السعودية 31 ديسمبر 2023.. استقرار ملحوظ

شهدت أسعار الذهب استقرارا، خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما أغلق سعر الذهب العالمى مرتفعا محققا 13% مكاسب سنوية مع نهاية تعاملات أول أمس، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 249.05 ريال (66.41 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 217.93 ريال (58.11 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 186.79 ريال (49.81 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,746 ريال (2,065 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 249,053 ريال (66,414 دولار).

سعر الذهب عالميًّا

أغلق سعر الذهب العالمى على ارتفاع فى ختام تعاملات أول أمس مسجلا أفضل أداء سنوى منذ 2020 ليستقر عند مستويات تزيد بشكل مريح عن 2000 دولار للأوقية، وسط آمال بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يخفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من مارس المقبل، بحسب وكالة رويترز.

وعند الإغلاق، سجل سعر الذهب فى المعاملات الفورية 2064.34 دولار للأوقية (الأونصة).

وانخفض سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.6% عند التسوية ليسجل 2071.80 دولار.