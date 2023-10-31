أسعار الذهب اليوم في السعودية 31 أكتوبر 2023.. ارتفاع المعدن الأصفر

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما تراجع سعر الذهب العالمى لكنه يقترب من تحقيق أرباح شهرية 8%، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 241.04 ريال (64.25 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 210.91 ريال (56.22 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 180.78 ريال (48.19 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,496 ريال (1,998 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 241,036 ريال (64,254 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهد سعر الذهب العالمى تراجعا اليوم الثلاثاء قبيل اجتماعات لبنوك مركزية هذا الأسبوع يمكن أن تقدم رؤى بشأن الاقتصاد العالمي وآفاق السياسة النقدية، لكن المعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا يتجه لتحقيق أفضل أداء شهري في عام تقريبا في ظل الحرب بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية ، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1994.15 دولار للأوقية.

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 2003.60 دولار.