أسعار الذهب اليوم في السعودية 31 أكتوبر 2022.. تراجع المعدن النفيس

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم الاثنين في السعودية، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية.

ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق السعودية متماشيا مع تراجع أسعار الذهب العالمية إذ اتجه المعدن الأصفر نحو سابع خسارة شهرية على التوالي ، بسبب صعود الدولار وارتفاع عائد السندات الأمريكية. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 198.29 ريال ( 52.76 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 173.51 ريال ( 46.17 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 148.72 ريال (39.57 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 6,167 ريال ( 1,641 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 198,293 ريال ( 52,762 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين ليتجه المعدن الأصفر نحو سابع خسارة شهرية على التوالي ، متأثرًا بصعود الدولار وارتفاع عائد السندات الأمريكية ، في حين تتطلع الأسواق إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع لمزيد من الاستيضاح بشأن مسار رفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وهبطت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1638.15 دولار للأوقية (الأونصة) بانخفاض شهرى 1.3%.

وانخفضت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1641.10 دولار.