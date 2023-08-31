أسعار الذهب اليوم في السعودية 31 أغسطس 2023.. ارتفاع محدود

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا محدودًا، خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما صعد سعر الذهب العالمي، لكن المعدن الأصفر يتجه لتسجيل 1% خسارة شهرية. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 234.54 ريال (62.53 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 205.23 ريال (54.72 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 175.91 ريال (46.90 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,294 ريال (1,945 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 234,539 ريال ( 62,534 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا فى الأسواق العالمية، اليوم الخميس، لتقترب من أعلى مستوياتها في شهر، إذ عززت مجموعة جديدة من البيانات الأمريكية الضعيفة توقعات وقف رفع أسعار الفائدة، هذا العام، على الرغم من أن قراءات التضخم، التي تصدر في وقت لاحق، قد تعدِّل هذه التوقعات، وفقًا لوكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1945.40 دولار للأوقية (الأونصة).

واستقرت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند 1972.40 دولار.