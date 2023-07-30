أسعار الذهب اليوم في السعودية 30 يوليو 2023.. عيار 24 يستقر

شهدت أسعار الذهب استقرارا ، خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما أغلق سعر الذهب العالمي مرتفعا إلا أنه سجل خسارة أسبوعية 0.2% فى ختام تعاملات أول أمس. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 236.38 ريال (63.04 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 206.84 ريال (55.16 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 177.29 ريال (47.28 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,352 ريال (1,960 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 236,383 ريال ( 63,035 دولار).

سعر الذهب عالميًّا

وأغلقت أسعار الذهب العالمية على ارتفاع فى ختام تعاملات أول أمس بعد انخفاض حاد في اليوم السابق ، بدعم من تراجع طفيف في الدولار إذ أدت علامات تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة إلى زيادة الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سينهي على الأرجح دورة التشديد النقدي، بحسب وكالة رويترز.