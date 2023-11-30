أسعار الذهب اليوم في السعودية 30 نوفمبر 2023.. عيار 24 يتراجع

شهدت أسعار الذهب تراجعا، خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما تراجع سعر الذهب العالمى وسط ترقب لبيانات التضخم الأمريكى ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 245.86 ريال (65.56 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 215.13 ريال (57.37 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 184.40 ريال (49.17 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,646 ريال (2,039 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 245,860 ريال (65,563 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس لتحوم بالقرب من أعلى مستوى في سبعة أشهر تقريبا، مع ترقب المستثمرين قراءة رئيسية للتضخم لتحديد ما إذا كانت تخفيضات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ستأتي في وقت أقرب من المتوقع، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 2041.76 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجلت أعلى مستوياتها منذ الخامس من مايو أمس الأربعاء، وتتجه لتحقيق ثاني مكسب شهري على التوالي. وجرى تداول المعدن الأصفر في نطاق حوالي خمسة دولارات اليوم الخميس.

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 0.2 % إلى 2042.40 دولار للأوقية.