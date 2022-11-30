أسعار الذهب اليوم في السعودية 30 نوفمبر 2022.. عيار 21 يرتفع

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الأربعاء في السعودية، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق السعودية، متماشيا مع ارتفاع أسعار الذهب العالمية بدعم من تراجع الدولار، إذ ركز المستثمرون على كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى المرتقبة. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 212.84 ريال (56.61 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 186.24 ريال (49.54 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 159.63 ريال (42.46 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 6,619 ريال ( 1,761 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 212,842 ريال ( 56,611 دولار).

أسعار الذهب العالمية

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء بدعم من تراجع الدولار، إذ ركز المستثمرون إلى حد كبير على كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى جيروم باول سعيا وراء أي مؤشرات على مسار السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1752.95دولار للأوقية (الأونصة).

وصعدت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1768.20 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار 0.2% مما يجعل السبائك أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.