أسعار الذهب اليوم في السعودية 30 مارس 2023.. عيار21 يرتفع

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما صعد سعر الذهب العالمي مع تراجع الدولار وضعف المخاوف بشأن القطاع المصرفى ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 237.58 ريال (63.29 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 207.89 ريال (55.38 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 178.19 ريال (47.47 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,389 ريال (1,968 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 237,585 ريال ( 63,293 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس إذ عكس مساره صاعدا بعدما ساعد الانخفاض الطفيف للدولار على تقليص الشهية للمخاطرة التي غذاها تراجع المخاوف بشأن النظام المصرفي العالمي، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1968.89 دولار للأوقية (الأونصة).

واستقر سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1984.70 دولار.