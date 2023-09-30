أسعار الذهب اليوم في السعودية 30 سبتمبر 2023.. المعدن الأصفر يصعد

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ، خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما أغلق سعر الذهب العالمى منخفضا ليتكبد 4.6% خسائر شهرية فى نهاية تعاملات أمس ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 223.00 ريال (59.47 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 195.13 ريال (52.03 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 167.25 ريال (44.60 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 6,935 ريال (1,849 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 222,998 ريال ( 59,466 دولار).

سعر الذهب عالميا

أغلقت أسعار الذهب العالمية على تراجع فى ختام تعاملات أمس الجمعة لتسجل انخفاضا شهريا وفصليا وسط توقعات بأن يبقى البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، بحسب وكالة رويترز.

وعند الإغلاق، انخفضت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية 0.8 % إلى 1850.44 دولار للأوقية ( الأونصة) وهو أدنى مستوى لها في أكثر من ستة أشهر.

وهبطت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.7 % إلى 1866.10 دولار عند التسوية.