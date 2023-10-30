أسعار الذهب اليوم في السعودية 30 أكتوبر 2023.. انخفاض المعدن الأصفر

شهدت أسعار الذهب تراجعا، خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما صعد سعر الذهب العالمى مع ارتفاع الطلب على أصول الملاذ الآمن، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 240.63 ريال (64.17 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 210.55 ريال (56.15 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 180.47 ريال (48.13 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,484 ريال (1,996 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 240,627 ريال (64,167 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهد سعر الذهب العالمى ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الاثنين ليستقر فوق مستوى الألفي دولار مدعوم بالطلب على الملاذات الآمنة في ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، فيما يترقب المستثمرون نتائج اجتماع لجنة السياسات النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع، وفقا لوكالة رويترز.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2003.17 دولار للأوقية (الأونصة).

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.7 % إلى 2013 دولار للأوقية.