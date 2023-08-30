أسعار الذهب اليوم في السعودية 30 أغسطس 2023.. انخفاض المعدن الأصفر

شهدت أسعار الذهب تراجعا، خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما تراجع سعر الذهب العالمي مع ضعف الرهانات على رفع أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 233.50 ريال (62.27 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 204.32 ريال (54.48 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 175.13 ريال (46.70 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,262 ريال (1,937 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 233,501 ريال ( 62,267 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهد سعر الذهب العالمى تراجعا على نحو طفيف خلال تعاملات اليوم الأربعاء ، إلا أن المعدن الأصفر ظل يحوم بالقرب من أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع بينما قلص المستثمرون الرهانات على رفع أسعار الفائدة الأمريكية استجابة للبيانات الاقتصادية الضعيفة، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.08% إلى 1936 دولار للأوقية (الأونصة).

كما تراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.08% إلى 1963 دولار للأوقية.