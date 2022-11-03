أسعار الذهب اليوم في السعودية 3 نوفمبر 2022.. تراجع المعدن النفيس

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم الخميس في السعودية، بحسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية.

ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق السعودية متماشيا مع تراجع أسعار الذهب العالمية التى هبطت لأدنى مستوى في أسبوعين ، مع ارتفاع الدولار و عائد السندات الأمريكية بعد تصريحات متشددة من رئيس البنك المركزى الأمريكى. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 195.76 ريال ( 52.09 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 171.30 ريال ( 45.58 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 146.82 ريال (39.07 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 6,088 ريال ( 1,620 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 195,762 ريال ( 52,087 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس لينخفض إلى أدنى مستوى له في أسبوعين ، مع ارتفاع الدولار و عائد السندات الأمريكية بعد تصريحات متشددة من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ، بددت الآمال حول تخفيف التشديد النقدي فى ديسمبر، بحسب وكالة رويترز.

وتراجع سعر الذهب فى المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1626.17 دولار للأوقية (الأونصة).

وانخفض سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 1.3 % إلى 1628.30 دولار.

وفى ختام تعاملات أمس الأربعاء، تحولت أسعار الذهب إلى الانخفاض بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى.