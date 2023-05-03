أسعار الذهب اليوم في السعودية 3 مايو 2023.. عيار 21 ينخفض

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق السعودية بينما صعد سعر الذهب العالمي وسط ترقب لقرار المركزي الأمريكي بشأن الفائدة، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 243.37 ريال (64.89 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 212.95 ريال (56.78 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 182.53 ريال (48.67 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,569 ريال (2,018 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 243,368 ريال ( 64,891 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا في الأسواق العالمية اليوم الأربعاء، لتحلق فوق مستوى 2000 دولار، فيما يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة، المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم‭ .

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 2016.29 دولار للأوقية (الأونصة) بعد ارتفاعها بأكثر من 1% في الجلسة السابقة.

وصعدت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 2026.10 دولار.