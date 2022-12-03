أسعار الذهب اليوم في السعودية 3 ديسمبر 2022.. الملاذ الآمن يستقر

شهدت أسعار الذهب استقرارًا خلال تعاملات اليوم السبت في السعودية، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية. ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما أغلقت أسعار الذهب العالمية منخفضة فى ختام تعاملات أمس الجمعة لتتراجع بأكثر من 1% بعد بيانات قوية للوظائف الأمريكية. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 217.61 ريال (57.89 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 190.41 ريال (50.66 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 163.21 ريال (43.42 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 6,768 ريال ( 1,800 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 217,607 ريال ( 57,891 دولار).

أسعار الذهب العالمية

وأغلقت أسعار الذهب العالمية منخفضة فى ختام تعاملات أمس الجمعة لتتراجع بأكثر من 1% بعد بيانات قوية للوظائف الأمريكية أثارت مخاوف من أن يتمسك مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) بسياسة التشديد النقدي، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 1783.41 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ العاشر من أغسطس عند 1804.46 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 1% إلى 1797.40 دولار للأوقية.

وفى نهاية التعاملات، اتجهت أسعار الذهب لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، وارتفعت 1.6 % خلال الأسبوع المنصرم.