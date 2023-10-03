أسعار الذهب اليوم في السعودية 3 أكتوبر 2023.. المعدن الثمين يتراجع

شهدت أسعار الذهب انخفاضا، خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي تراجع أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما انخفض سعر الذهب العالمى مع تمسك البنك المركزى الأمريكى بسياسة التشديد النقدى، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 219.96 ريال (58.66 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 192.47 ريال (51.33 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 164.97 ريال (43.99 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 6,841 ريال (1,824 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 219,960 ريال ( 58,656 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهدت أسعار الذهب انخفاضا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء إذ استمرت عمليات بيع المعدن الأصفر ليسجل أطول سلسلة خسائر منذ أغسطس 2022 في الجلسة الأخيرة بعدما أكد مسؤولو المركزي الأمريكي احتمال بقاء أسعار الفائدة مرتفعة، بينما تصدر بيانات الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة في وقت لاحق، بحسب وكالة رويترز.

وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 1817 دولارا للأوقية (الأونصة) إذ انخفض للجلسة السابعة على التوالي مسجلا أدنى مستوياته منذ التاسع من مارس.

وهبطت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.7 % إلى 1833.40 دولار.