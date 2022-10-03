أسعار الذهب اليوم في السعودية 3 أكتوبر 2022..مكاسب هزيلة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الاثنين، في السعودية بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية. ويأتى انتعاش أسعار الذهب فى الأسواق السعودية متماشيا مع ارتفاع أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم مع انخفاض الدولار، وتمسك البنوك ىالمركزية بسياسة التشديد النقدى لكبح جماح التضخم المستعر. وفيما يلى بيان بأسعار الذهب فى السعودية طبقا لأخر التحديثات:

أسعار الذهب، عيار 24

سجلت أسعار الذهب، عيار 24 في أسواق المملكة 201.13 ريال (53.53 دولار).

أسعار الذهب، عيار 21

وتقدمت أسعار الذهب، عيار 21 في الأسواق السعودية، مسجلة 175.99 ريال (46.84 دولار).

أسعار الذهب، عيار 18

وزادت أسعار الذهب، عيار 18 فى السعودية إلى 150.85 ريال (40.15 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 6,255 ريال ( 1,665 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 201,129 ريال ( 53,531 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين بسبب ضعف الدولار وذلك على الرغم من احتفاظ البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم بسياساتها النقدية الصارمة للتصدي للتضخم المتصاعد مما أدى إلى الحد من مكاسب الذهب، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1665.29 دولار للأوقية (الأونصة).

وتقدم سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1673.30 دولار.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية، 0.2 % مما جعل سعر الذهب المقوم بالدولار أقل تكلفة للمشترين في الخارج