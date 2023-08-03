أسعار الذهب اليوم في السعودية 3 أغسطس 2023.. تراجع طفيف

شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا ، خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. ويأتي تراجع أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما هبط سعر الذهب العالمي لأدنى مستوى فى 3 أسابيع وسط توقعات باستمرار دورة التشديد النقدى. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 233.34 ريال (62.23 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 204.18 ريال (54.45 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 175.01 ريال (46.67 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,257 ريال (1,935 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 233,344 ريال ( 62,225 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس لتستقر قرب أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع بعدما أدت زيادة أكبر من المتوقع في وظائف القطاع الخاص الأمريكي في يوليو إلى تعزيز الرهانات على مزيد من التشديد النقدي في الولايات المتحدة ودفعت الدولار وعوائد السندات للارتفاع، وفقا لوكالة رويترز.

ولم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1935.20 دولار للأوقية (الأونصة) لتظل قرب أدنى مستوياتها منذ 12 يوليو المسجل في الجلسة الماضية.

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1970.90 دولار.