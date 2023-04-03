أسعار الذهب اليوم في السعودية 3 أبريل 2023.. مكاسب ضئيلة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا محدودا خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما تراجع سعر الذهب العالمي مع تفاقم مخاوف رفع الفائدة الأمريكية بعد مفاجأة أوبك ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 237.98 ريال (63.44 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 208.23 ريال (55.51 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 178.49 ريال (47.58 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,401 ريال (1,973 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 237,976 ريال ( 63,441 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهد سعر الذهب تراجعا فى السواق العالمية اليوم الإثنين بعد إعلان مفاجئ من أوبك بخفض إنتاج النفط أثار مخاوف بشأن التضخم وزاد من الرهانات على رفع أسعار الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) المقبل في مايو، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1951.37 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أدنى مستوى في أسبوع تقريبا.

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.9% إلى 1968.20 دولار.