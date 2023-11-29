أسعار الذهب اليوم في السعودية 29 نوفمبر 2023.. مكاسب محدودة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما صعد سعر الذهب العالمى لأعلى مستوى فى 7 أشهر مع تراجع الدولار وانخفاض عائد السندات الأمريكية ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 246.32 ريال (65.68 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 215.53 ريال (57.48 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 184.74 ريال (49.26 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,661 ريال (2,043 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 246,318 ريال (65,685 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهد سعر الذهب العالمى ارتفاعا ليصعد إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر تقريبا اليوم الأربعاء بفضل انخفاض الدولار وعوائد السندات الأمريكية مع تزايد ثقة المستثمرين في أن مجلس الاحتياطي الفيدرالى (المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة خلال النصف الأول من العام المقبل، وفقا لوكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 2044.69 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ الخامس من مايو.

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 0.3 % إلى 2045.30 دولار للأوقية.