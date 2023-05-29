أسعار الذهب اليوم في السعودية 29 مايو 2023.. استقرار نسبي

شهدت أسعار الذهب استقرارًا نسبيا خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية. ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما تراجع سعر الذهب العالمي بعد التوصل لاتفاق بشأن سقف الدين الأمريكي. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 234.85 ريال (62.63 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 205.50 ريال (54.80 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 176.14 ريال (46.97 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,304 ريال (1,948 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 234,851 ريال ( 62,627 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين بعد التوصل لاتفاق مبدئي بخصوص تعليق سقف الدين الأمريكي في مطلع الأسبوع، إذ قوضت المخاوف من استمرار رفع أسعار الفائدة لفترة أطول شهية الإقبال على المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1944.09 دولار للأوقية (الأونصة) ليحوم قرب أدنى مستوى في شهرين.

واستقرت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند 1943.30 دولار للأوقية.