أسعار الذهب اليوم في السعودية 29 مارس 2023.. عيار21 ينخفض

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما تراجع سعر الذهب العالمي مع تزايد الطلب على الأصول عالية المخاطر ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 237.22 ريال (63.17 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 207.57 ريال (55.28 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 177.92 ريال (47.38 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,378 ريال (1,965 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 237,222 ريال ( 63,174 دولار).

أسعار الذهب العالمية

وشهدت أسعار الذهب انخفاضا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء مع زيادة الإقبال على الأصول مرتفعة المخاطر إثر انحسار المخاوف من اتساع نطاق أزمة البنوك العالمية، بحسب وكالة رويترز.

وتراجعت أسعار الذهب في السوق الفورية 0.6 % إلى 1961.80 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما زادت 1% أمس الثلاثاء.

وانخفضت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.5 % إلى 1963.10 دولار.