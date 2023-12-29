أسعار الذهب اليوم في السعودية 29 ديسمبر 2023.. المعدن الأصفر يصعد

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما تباين سعر الذهب العالمى إلا أنه يقترب من تسجيل أكبر مكاسب خلال 3 أعوام ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 250.36 ريال (66.76 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 219.07 ريال (58.42 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 187.77 ريال (50.07 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,786 ريال (2,076 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 250,361 ريال (66,763 دولار).

سعر الذهب عالميًّا

شهدت أسعار الذهب العالمية تباينا خلال تعاملات اليوم الجمعة إلا أن المعدن النفيس يتجه لتسجيل أفضل أداء سنوي في ثلاثة أعوام وسط تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة أوائل العام المقبل، فضلا عن ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن في ظل التوترات في الشرق الأوسط واستمرار الحرب في أوكرانيا، بحسب وكالة رويترز.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2069.80 دولار للأوقية (الأونصة).

وهبطت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 2079.10 دولار للأوقية.