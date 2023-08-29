أسعار الذهب اليوم في السعودية 29 أغسطس 2023.. ارتفاع المعدن الأصفر

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما صعد سعر الذهب العالمي مع مع ضعف الدولار وتراجع عائد السندات الأمريكية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 231.97 ريال (61.86 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 202.98 ريال (54.13 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 173.98 ريال (46.39 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,214 ريال (1,924 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 231,969 ريال ( 61,859 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء مع تراجع الدولار وعائد سندات الخزانة الأمريكية، وذلك قبل صدور بيانات مؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطى الفيدرالي والوظائف الأمريكية الحاسمة هذا الأسبوع والتي يمكن أن تحدد توقعات أسعار الفائدة، وفقا لوكالة رويترز.

وصعدت أسعار الذهب فى التعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 1924 دولار للأوقية (الأونصة).

وتقدمت أسعار الذهب فى العقود ألأمريكية الآجلة بنسبة 0.24% إلى 1951 دولار للأوقية.