أسعار الذهب اليوم في السعودية 29 أبريل 2023.. استقرار نسبى

شهدت أسعار الذهب استقرارا نسبيا خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق السعودية بينما أغلق سعر الذهب العالمي مرتفعا فى ختام تعاملات أمس الجمعة محققا 1.1% مكاسب شهرية ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 240.19 ريال (64.04 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 210.17 ريال (56.04 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 180.15 ريال (48.03 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,470 ريال (1,992 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 240,192 ريال ( 64,039 دولار).

سعر الذهب عالميا

وأغلق سعر الذهب العالمى على ارتفاع فى ختام تعاملات أمس الجمعة ليحقق ثاني مكاسب شهرية على التوالي إذ دفعت المخاوف الاقتصادية المستمرة وضعف الدولار المستثمرين للإقبال على الأصول الآمنة، مع تركيز الأسواق الآن على اجتماع البنك المركزي الأمريكي المقرر الشهر المقبل، بحسب وكالة رويترز.

وعند الإغلاق، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1.989.50 دولار للأوقية (الأونصة) محققا مكاسب شهرية بنسبة 1.1%.

واستقر سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند 1999.00 دولار.