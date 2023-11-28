أسعار الذهب اليوم في السعودية 28 نوفمبر 2023.. عيار 24 يصعد

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما صعد سعر الذهب العالمى لأعلى مستوى فى 6 أشهر مع انخفاض الدولار ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 243.18 ريال (64.85 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 212.79 ريال (56.74 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 182.39 ريال (48.64 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,563 ريال (2,017 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 243,183 ريال (64,849 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهد سعر الذهب العالمى ارتفاعا اليوم الثلاثاء ليلامس أعلى مستوى في ستة أشهر ، إذ أبقت التوقعات بإنهاء مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) دورة رفع أسعار الفائدة الدولار وعوائد سندات الخزانة تحت ضغط، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 2015.33 دولار للأوقية (الأونصة) ، بعد أن وصل لأعلى مستوياته منذ 16 مايو.

كما زاد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 0.2 % إلى 2015.70 دولار للأوقية.