أسعار الذهب اليوم في السعودية 28 نوفمبر 2022.. عيار 21 يرتفع

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الإثنين في السعودية، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما تراجع سعر الذهب العالمى إذ هرع المستثمرون إلى الدولار كملاذ آمن وسط اندلاع احتجاجات في العديد من المدن الصينية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 212.76 ريال (56.63 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 186.17 ريال (49.55 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 159.58 ريال (42.47 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 6,617 ريال ( 1,761 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 212,764 ريال ( 56,627 دولار).

أسعار الذهب العالمية

وشهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين، إذ فضل المستثمرون الدولار كملاذ آمن وسط اندلاع احتجاجات في العديد من المدن الصينية ضد قيود كورونا الصارمة، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 1750.20 دولارًا للأوقية (الأونصة).

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1750.10 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2 %، مما جعل الذهب المسعر بالدولار الأمريكي أكثر تكلفة للمشترين من حائزى العملات الأخرى.