أسعار الذهب اليوم في السعودية 28 مارس 2023.. تراجع المعدن الأصفر

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما صعد سعر الذهب العالمي مع تراجع الدولار وسط مخاوف بشأن القطاع المصرفى ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 235.64 ريال (62.74 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 206.19 ريال (54.90 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 176.73 ريال (47.06 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,328 ريال (1,951 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 235,642 ريال ( 62,740 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء مع تراجع الدولار، غير أن الإقبال على المعدن الذي يعد ملاذا آمنا تأثر بتحسن الإقبال على المخاطرة بعد جهود من جهات تنظيمية لتهدئة المخاوف بشأن النظام المصرفي العالمي، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1959.63 دولار للأوقية (الأونصة).

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1960.30 دولار.