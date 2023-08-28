أسعار الذهب اليوم في السعودية 28 أغسطس 2023.. مكاسب ضئيلة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا، خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما صعد سعر الذهب العالمي مع تقييم الأسواق لأثر مسار أسعار الفائدة الأمريكية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 231.09 ريال (61.62 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 202.21 ريال (53.92 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 173.32 ريال (46.22 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,187 ريال (1,917 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 231,089 ريال ( 61,624 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب العالمى ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الاثنين على الرغم من تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى (المركزي الأمريكي) جيروم باول حول احتمال تنفيذ المزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة، إذ تسعى الأسواق للحصول على دلالات من خلال بيانات اقتصادية هذا الأسبوع لرسم صورة أوضح لمسار أسعار الفائدة، وفقات لوكالة رويترز.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1915.99 دولار للأوقية (الأونصة) ، مع تخلي مؤشر الدولار عن ذروة 12 أسبوعا.

كما ارتفع سعر الذهب فى العقود الآجلة الامريكية 0.2 % إلى 1943.80 دولار.