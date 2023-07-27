أسعار الذهب اليوم في السعودية 27 يوليو 2023.. المعدن الثمين يصعد

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ، خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع “gold-price-today.com ” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما صعد سعر الذهب العالمي إلى أعلى مستوى فى أسبوع مع انخفاض الدولار الأمريكى. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 238.73 ريال (63.66 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 208.90 ريال (55.71 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 179.05 ريال (47.75 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,425 ريال (1,980 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 238,734 ريال ( 63,662 دولار).

سعر الذهب عالميًّا

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس لتسجل أعلى مستوى لها في أسبوع مدعومة بتراجع طفيف في سعر الدولار، فيما يعكف المستثمرون على دراسة التعليقات المتوازنة إلى حد ما الصادرة عن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول بعد رفع أسعار الفائدة الذي كان متوقعا على نطاق واسع، بحسب وكالة رويترز.

وتقدمت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1977.13 دولار للأوقية (الأونصة) ، بعدما سجلت في وقت سابق أعلى مستوياتها منذ 20 يوليو.

وارتفعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.4 % إلى 1978.70 دولار.