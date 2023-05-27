أسعار الذهب اليوم في السعودية 27 مايو 2023.. استقرار نسبى

شهدت أسعار الذهب استقرارًا نسبيًّا خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية. يأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما أغلق سعر الذهب العالمي مرتفعًا، لكنه تكبّد خسارة أسبوعية بنسبة 1.7% فى ختام تعاملات أمس. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 234.79 ريال (62.61 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 205.45 ريال (54.79 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 176.10 ريال (46.96 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7.302 ريال (1.947 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 234.791 ريال ( 62.611 دولار).

سعر الذهب العالمى

وأغلق سعر الذهب العالمى على ارتفاع فى ختام تعاملات أمس الجمعة، إلا أنه اتجه لتسجيل ثالث خسارة أسبوعية على التوالي بسبب احتمالية التوصل إلى اتفاق بشأن سقف الدين الأمريكى في اللحظة الأخيرة، فى الوقت الذى أدى فيه مؤشر التضخم الأمريكي الأكثر ارتفاعًا من المتوقع إلى زيادة الرهانات على بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، بحسب وكالة رويترز.

وعند الإغلاق، ارتفع سعر الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 1943.12 دولار للأوقية ( الأونصة) بعد أن ارتفع بنسبة 0.9 % في الجلسة السابقة.

واستقر سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند 1944.30 دولار للأوقية.