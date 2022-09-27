أسعار الذهب اليوم في السعودية 27 سبتمبر 2022.. صعود طفيف

سجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء ارتفاعا في المملكة العربية السعودية، حيث زاد المعدن النفيس بصورة طفيفة، بحسب تحديثات موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية. وجاءت أسعار الذهب في السعودية على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية

سجل متوسط أسعار الذهب اليوم في السعودية عيار 24 في أسواق السعودية 198.10 ريال (52.68 دولار) ارتفاعا من مستوى 196.61 ريال الذي سجله في اليوم السابق.

سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية

ووصل متوسط سعر الذهب عيار 21 في السعودية إلى 173.34 ريال (46.09 دولار) ارتفاعا من مستوى 172.04 ريال الذي سجله في اليوم السابق.

سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية

وبلغ متوسط أسعار الذهب اليوم عيار 18 فى السعودية 148.58 ريال (39.51 دولار) بزيادة عن مستوى 147.46 الذي سجله في اليوم السابق.

سعر أوقية الذهب في السعودية

بلغ سعر أوقية الذهب في السعودية إلى 6,161 ريال (1,638 دولار)

سعر الجنيه الذهب في السعودية

كما وصل سعر الجنيه الذهب في السعودية إلى 1,387 ريال (368.76 دولار)

سعر الذهب عالميا

سجلت أسعار الذهب العالمية بنسبة 1% خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وسط انخفاض الدولار الأمريكي، برغم توقعات مفادها أن الإحتياطي الفيدرالي “البنك المركزي الأمريكي” سيرع سعر الفائدة بمعدل أكبر بهدف احتواء التضخم، وهو ما أبقى المعدن النفيس قرب أقل مستوى له في عامين ونصف العام.

وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.1% إلى 1639.94 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0726 بتوقيت جرينتش. وكانت الأسعار سجلت يوم الاثنين أدنى مستوى لها منذ أبريل الماضي من عام 2020 عند 1620.20 دولار للأوقية.

وصعدت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.9% إلى 1647.70 دولار.