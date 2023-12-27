أسعار الذهب اليوم في السعودية 27 ديسمبر 2023.. استقرار نسبي

شهدت أسعار الذهب استقرارًا، خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما صعد سعر الذهب العالمى وكان فى طريقه لتحقيق 10% مكاسب سنوية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 248.60 ريال (66.29 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 217.53 ريال (58.01 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 186.45 ريال (49.72 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,731 ريال (2,062 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 248,596 ريال (66,292 دولار).

سعر الذهب عالميًّا

شهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء في ظل حجم تداول ضعيف وتوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالى (المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في الربع الأول من 2024 وضعف الدولار بشكل عام، وفقا لوكالة رويترز.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2066.86 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.4 % إلى 2078.20 دولار للأوقية.