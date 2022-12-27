أسعار الذهب اليوم في السعودية 27 ديسمبر 2022.. ارتفاع ملحوظ

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء فى السعودية، بحسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية.

ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق السعودية بينما شهدت أسعار الذهب صعودا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، إذ أدى هبوط سعر الدولار الأمريكي إلى جعل السبائك المسعرة به أقل تكلفة للمشترين في الخارج على الرغم من ضعف التداول بعد عطلة نهاية أسبوع عيد الميلاد الطويلة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 218.56 ريال (58.14 دولار.)

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 191.24 ريال (50.87 دولار.)

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 163.92 ريال (43.60 دولار.)

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 6,797 ريال ( 1,808 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 218,559 ريال (58,138 دولار).

سعر الذهب العالمى

شهدت أسعار الذهب صعودا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، إذ أدى هبوط سعر الدولار الأمريكي إلى جعل السبائك المسعرة به أقل تكلفة للمشترين في الخارج على الرغم من ضعف التداول بعد عطلة نهاية أسبوع عيد الميلاد الطويلة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب 0.4 % إلى 1804.99 دولار للأوقية (الأونصة) عند الساعة 0546 بتوقيت جرينتش.

وزادت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % إلى 1811.90 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار 0.3 %.