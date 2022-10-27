أسعار الذهب اليوم في السعودية 27 أكتوبر 2022.. تراجع المعدن النفيس

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم الخميس في السعودية، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية.

ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق السعودية متماشيا مع تراجع أسعار الذهب العالمية مع ارتفاع الدولار، بينما ينتظر المستثمرون البيانات الاقتصادية، وسط توقعات بأن البنك المركزي الأمريكي قد يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة بعد نوفمبر. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 200.63 ريال ( 53.40 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 175.56 ريال ( 46.72 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 150.48 ريال (40.05 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 6,240 ريال ( 1,661 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 200,634 ريال ( 53,395 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهدت أسعار الذهب انخفاضًا فى الأسواق العالمية، اليوم الخميس، مع ارتفاع الدولار، بينما ينتظر المستثمرون البيانات الاقتصادية، وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة بعد نوفمبر، بحسب وكالة رويترز.

وتراجعت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية 0.1% إلى 1662.79 دولار للأوقية (الأونصة).

وانخفضت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1666.70 دولار.

وقالت المحللة في ستونكس رونا أوكونيل: “يبدو الذهب كأنه يمر بتغير أساسي في المعنويات، على خلفية عدم اليقين الاقتصادي… إن ما يقوله البنك المركزي الأوروبي هو الذي يهم وليس ما يفعله”.