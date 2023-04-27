أسعار الذهب اليوم في السعودية 27 أبريل 2023

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق السعودية بينما صعد سعر الذهب العالمي مع مع ضعف الدولار وترقب للبيانات الأمريكية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 239.05 ريال (63.72 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 209.17 ريال (55.76 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 179.29 ريال (47.79 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,434 ريال (1,982 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 239,045 ريال ( 63,720 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس مع ضعف الدولار في حين استعد المستثمرون لمجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية تصدر قبل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي) الأسبوع المقبل، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب،وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1996.50 دولار للأوقية (الأونصة).