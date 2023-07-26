أسعار الذهب اليوم في السعودية 26 يوليو 2023.. المعدن الأصفر يرتفع

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ، خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع “gold-price-today.com ” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما تباين سعر الذهب العالمي مع امتناع المستثمرين عن المجازفات الكبيرة. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 237.55 ريال (63.34 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 207.86 ريال (55.42 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 178.16 ريال (47.50 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,388 ريال (1,970 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 237,548 ريال ( 63,338 دولار).

سعر الذهب عالميًّا

وشهد سعر الذهب العالمى تباينا خلال تعاملات اليوم الأربعاء إذ امتنع المستثمرون عن المجازفات الكبيرة قبل قرار لجنة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق، بحسب وكالة رويترز.

استقر سعر الذهب فى المعاملات الفورية عند 1963.99 دولار ( الأونصة).

وارتفع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1965.20 دولار.