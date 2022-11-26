أسعار الذهب اليوم في السعودية 26 نوفمبر 2022.. استقرار المعدن الأصفر

شهدت أسعار الذهب استقرارا خلال تعاملات اليوم السبت في السعودية ، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما أغلق سعر الذهب العالمى مرتفعا فى نهاية تعاملات أمس الجمعة ليستقر دون أعلى مستوى في أسبوع الذي سجله في وقت سابق. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 212.21 ريال ( 56.47 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 185.69 ريال ( 49.41 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 159.16 ريال (42.36 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 6,600 ريال ( 1,756 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 212,206 ريال ( 56,473 دولار).

سعر الذهب عالميا

وأغلق سعر الذهب العالمى مرتفعا فى نهاية تعاملات أمس الجمعة ليستقر دون أعلى مستوى في أسبوع الذي سجله في وقت سابق مع ارتفاع الدولار لكن توقعات برفع أقل حدة لسعر الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) وضعت المعدن الأصفر على طريق تحقيق مكسب أسبوعي صغير، بحسب وكالة رويترز.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1754.94 دولار للأوقية (الأونصة) إذ حققت الأسعار أعلى مستوى في الجلسة عند 1761.17 دولار للأوقية في وقت سابق.

وسجل سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند التسوية ارتفاعا بنسبة 0.5 % إلى 1754 دولارا.