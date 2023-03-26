أسعار الذهب اليوم في السعودية 26 مارس 2023.. عيار 21 يستقر

شهدت أسعار الذهب استقرارا خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما أغلق سعر الذهب العالمي متباينا ومسجلا خسارة أسبوعية 0.5% فى نهاية تعاملات أول أمس، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 239.06 ريال (63.64 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 209.18 ريال (55.69 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 179.30 ريال (47.73 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,435 ريال (1,979 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 239,059 ريال ( 63,640 دولار).

سعر الذهب العالمى

وأغلق سعر الذهب العالمى متباينا فى ختام تعاملات أول أمس بنهاية أسبوع متقلب شهد ارتفاع أسعار المعدن الأصفر لأعلى من 2000 دولار إذ عززت المخاوف بشأن انتشار الأزمة المصرفية الطلب على الملاذ الآمن وكذلك الرهان على توقف مؤقت في رفع أسعار الفائدة الفيدرالية، بحسب وكالة رويترز.