أسعار الذهب اليوم في السعودية 26 ديسمبر 2022.. استقرار ملحوظ

شهدت أسعار الذهب استقرارا خلال تعاملات اليوم فى السعودية، بحسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق السعودية بينما أغلق سعر الذهب العالمى مرتفعا فى ختام تعاملات الجمعة الماضي ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 26

سجل سعر الذهب عيار 26 في السعودية 217.60 ريال (57.86 دولار.)

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 190.38 ريال (50.63 دولار.)

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 163.19 ريال (43.40 دولار.)

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 6,767 ريال ( 1,800 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 217,599 ريال (57,862 دولار).

سعر الذهب العالمى

وأغلق سعر الذهب العالمى على ارتفاع فى ختام تعاملات أول أمس الجمعة قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة في وقت أظهرت فيه البيانات تباطؤا في التضخم الأمريكي وإن كان غير كاف بشكل كبير حتى يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالى نحو إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.