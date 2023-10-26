أسعار الذهب اليوم في السعودية 26 أكتوبر 2023.. عيار 21 يصعد

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ، خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما صعد سعر الذهب العالمى مع تأثر معنويات المستثمرين بصراع الشرق الأوسط ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 239.44 ريال (63.84 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 209.52 ريال (55.86 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 179.58 ريال (47.88 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,447 ريال (1,985 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 239,443 ريال (63,836 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس مع استمرار قلق المستثمرين حيال الصراع في الشرق الأوسط، إذ صمد المعدن الأصفر الذي يعد ملاذا آمنا على الرغم من ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، بحسب وكالة رويترز.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1986.79 دولار للأوقية (الأونصة).

كما ارتفع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1997.10 دولار.