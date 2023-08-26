أسعار الذهب اليوم في السعودية 26 أغسطس 2023.. مكاسب محدودة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا محدودًا، خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما انخفض سعر الذهب العالمي عند الإغلاق فى ختام تعاملات أمس الجمعة بعدما أشار البنك المركزى الأمريكى لإمكانية رفع الفائدة مجددا ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 231.00 ريال (61.60 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 202.13 ريال (53.90 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 173.26 ريال (46.20 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,184 ريال (1,916 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 231,005 ريال ( 61,601 دولار).

سعر الذهب عالميا

أغلقت أسعار الذهب العالمية على انخفاض فى نهاية تعاملات أمس الجمعة، واتجه المعدن النفيس لوقف سلسلة من المكاسب استمرت أربع جلسات بعد أن ترك رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الباب مفتوحًا لمزيد من رفع أسعار الفائدة، وفقا لوكالة رويترز.

وعند الإغلاق، انخفضت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1910.31 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.4 % إلى 1939.90 دولار.