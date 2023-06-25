أسعار الذهب اليوم في السعودية 25 يونيو 2023.. المعدن الأصفر يستقر

شهدت أسعار الذهب استقرارا، خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما أغلق سعر الذهب العالمي مرتفعا إلا أنه تكبد خسارة أسبوعية 1.5%، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 231.66 ريال (61.77 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 202.70 ريال (54.05 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 173.74 ريال (46.33 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,205 ريال (1,921 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 231,656 ريال ( 61,775 دولار).

سعر الذهب عالميا

وأغلق سعر الذهب العالمى على ارتفاع فى ختام تعاملات أول أمس مدعوم بتراجع في عوائد سندات الخزانة الأمريكية وإقبال على شراء الأصول الآمنة، غير أن موقف مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالى (المركزي الأمريكي) الذي يميل لرفع أسعار الفائدة يعني أن المعدن الأصفر اتجه لتسجيل ثاني خسارة أسبوعية على التوالي، بحسب وكالة رويترز.