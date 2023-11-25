أسعار الذهب اليوم في السعودية 25 نوفمبر 2023.. استقرار المعدن الأصفر

شهدت أسعار الذهب استقرارا، خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما أغلق سعر الذهب العالمى مرتفعا محققا 1% مكاسب أسبوعية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 241.60 ريال (64.43 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 211.41 ريال (56.38 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 181.21 ريال (48.32 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,514 ريال (2,004 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 241,604 ريال (64,428 دولار).

سعر الذهب عالميا

أغلق سعر الذهب العالمى على ارتفاع فى ختام تعاملات أمس الجمعة ليصعد فوق المستوى الرئيسى البالغ 2000 دولار، مسجلا مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، مع ضعف الدولار الأمريكي بفعل الرهانات على أن المركزى الأمريكي قد انتهى من دورة رفع أسعار الفائدة، وفقا لوكالة رويترز.

وعند الإغلاق، ارتفع سعر الذهب فى المعاملات الفورية 0.5% إلى 2001.97 دولار للأوقية (الأونصة).

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.5% ليسجل 2003.00 دولار.

وارتفع الذهب أكثر من 1% خلال الأسبوع المنقضى.