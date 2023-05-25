أسعار الذهب اليوم في السعودية 25 مايو 2023.. مكاسب ضعيفة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا محدودا خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق السعودية بينما تراجع سعر الذهب العالمي وسط ترقب لمفاوضات سقف الدين الأمريكي، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 236.71 ريال (63.11 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 207.12 ريال (55.22 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 177.53 ريال (47.34 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,362 ريال (1,963 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 236,707 ريال ( 63,113 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس لتتحرك في نطاق ضيق فيما يترقب المستثمرون مزيدا من التطورات في مفاوضات سقف الدين الأمريكي، بينما أدى ارتفاع الدولار لكبح الأسعار، بحسب وكالة رويترز.

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1957.49 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1958.60 دولار.