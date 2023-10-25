أسعار الذهب اليوم في السعودية 25 أكتوبر 2023.. تراجع محدود

شهدت أسعار الذهب تراجعا ، خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما تباين سعر الذهب العالمى وسط تراجع عوائد السندات وتوترات الشرق الأوسط ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 237.77 ريال (63.41 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 208.05 ريال (55.48 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 178.33 ريال (47.55 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,395 ريال (1,972 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 237,769 ريال (63,405 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهدت أسعار الذهب تباينا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، لكن المكاسب تقلصت بعد ظهور علامات على فتور الطلب على الملاذ الآمن بعد أن قادت الولايات المتحدة وروسيا الدعوات الدولية لوقف الحرب بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1973.17 دولارا للأوقية (الأونصة) ، بعد أن تراجعت في الجلستين السابقتين عن أعلى مستوى في خمسة أشهر الذي سجلته الأسبوع الماضي.

وهبطت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1983.30 دولار.