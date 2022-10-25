أسعار الذهب اليوم في السعودية 25 أكتوبر 2022.. تراجع المعدن الأصفر

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء فى السعودية، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتى انخفاض أسعار الذهب فى أسواق السعودية متماشيا مع تراجع أسعار الذهب العالمية مع استقرار الدولار الذي وازن الدعم المحدود للذهب من استمرار توقعات إبطاء البنك المركزي الأمريكي لوتيرة رفع الفائدة. وفيما يلى بيان بأسعار الذهب فى السعودية طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 198.84 ريال ( 52.89 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 173.99 ريال ( 46.28 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 149.13 ريال (39.67 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 6,184 ريال ( 1,645 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 198,841 ريال ( 52,891 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهد سعر الذهب تراجعا طفيفا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، مع استقرار الدولار الذي وازن الدعم المحدود للمعدن النفيس من استمرار توقعات إبطاء مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) لوتيرة رفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1646.79 دولار للأوقية (الأونصة).

وانخفض سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1652.50 دولار.

وينافس الذهب الدولار كوسيلة للتحوط ضد التضخم، وتقلل مكاسب العملة من جاذبية الذهب للمشترين حاملي العملات الأخرى.