أسعار الذهب اليوم في السعودية 24 نوفمبر 2022.. مكاسب ضئيلة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الخميس في السعودية ، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق السعودية متماشيا مع ارتفاع أسعار الذهب العالمية لتصعد فوق المستوى الرئيسي البالغ 1750 دولار. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 212.40 ريال ( 56.52 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 185.85 ريال ( 49.46 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 159.30 ريال (42.39 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 6,606 ريال ( 1,758 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 212,399 ريال ( 56,521 دولار).

أسعار الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس لتصعد فوق المستوى الرئيسي البالغ 1750 دولار ، لتعزز مكاسبها بعد دقائق من اجتماع لجنة السياسات لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إذ أشارت إلى تباطؤ رفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1754.49 دولار للأوقية (الأونصة).

وصعدت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.5% إلى 1755.00 دولار.

وفى ختام تعاملات أمس ، سجلت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا مع ترقب المستثمرين لمحضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) لشهر نوفمبر الذي يوفر مؤشرات بخصوص مسار رفع أسعار الفائدة.