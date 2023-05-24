أسعار الذهب اليوم في السعودية 24 مايو 2023.. استقرار نسبى

شهدت أسعار الذهب استقرارا نسبيا خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق السعودية بينما تراجع سعر الذهب العالمي وسط مخاوف بشأن أزمة سقف الدين الأمريكي، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 238.32 ريال (63.55 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 208.54 ريال (55.60 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 178.75 ريال (47.66 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,412 ريال (1,976 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 238,324 ريال ( 63,546 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء ليتحرك فى نطاق محدود إذ قام المتعاملون بتقييم أزمة سقف الديون الأمريكية التى لم تنفرج بعد ، في حين كان التركيز أيضًا على محضر اجتماع السياسة الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي للحصول على إشارات بشأن مستقبل أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وسجل سعر الذهب فى المعاملات الفورية 1972.49 دولار للأوقية (الأونصة) حيث يتم تداوله في نطاق 9 دولارات.

واستقر سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة مسجلا 1973.70 دولار للأونصة.