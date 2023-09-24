أسعار الذهب اليوم في السعودية 24 سبتمبر 2023.. استقرار المعدن الثمين

شهدت أسعار الذهب استقرارا ، خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما أغلق سعر الذهب العالمي مرتفعا مع ضعف الدولار وانخفاض عائد السندات فى ختام تعاملات أول أمس. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 232.21 ريال (61.92 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 203.19 ريال (54.18 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 174.16 ريال (46.44 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,222 ريال (1,926 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 232,211 ريال ( 61,923 دولار).

سعر الذهب عالميا

أغلقت أسعار الذهب العالمية على ارتفاع فى ختام تعاملات أول أمس ، مدعومة بتراجع طفيف في الدولار وعوائد السندات الأمريكية مع تفهم المستثمرين للموقف المتشدد لمجلس الاحتياطي الفيدرالى، بحسب وكالة رويترز.